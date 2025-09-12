Orvosi bravúr Pécsett: egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza a sérült kezére!
2025. szeptember 12. péntek 10:15
Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet végeztek az éjjel a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai: Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza a Szombathelyről érkezett sérült kezére, és a végtag rendben működik!
Amint arról Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató beszámolt, egy ujját vesztett sérültet küldtek a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikára Szombathelyről, hiszen régiócentrumként a teljes Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinikán végzik.
A páciens kezét Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek többórás műtét során állították helyre az ujj visszavarrásával úgy, hogy a sérült kéz teljes értékűen működik.
„Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" - hangsúlyozta a klinika igazgatója, Dr. Patczai Balázs, és hozzátette: „a Klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."
Dr. Kromek Lórándnak, Dr. Pap Mártonnak és a teamnek gratulálunk a sikeres beavatkozáshoz, a páciensnek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk!
Forrás: PTE - Fotó: PTE/Csortos Szabolcs
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orvosi bravúr Pécsett: egy teljesen...
- Hónapokon át rettegésben tartotta...
- A visszaváltás kapcsán indult...
- Orbán Viktor: Ursula von der Leyen...
- Mintegy 250 programmal várják az...
- Költségvetési csalás miatt ítéltek el...
- Késéssel járnak a vonatok a pécsi...
- Megadták a kilövési engedélyt, a...
- Több tanítványát is szexuálisan...
- Nagy Olivér is marad a PMFC-ben