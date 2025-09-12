Orvosi bravúr Pécsett: egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza a sérült kezére!

Különlegesen nehéz, ám sikeres replantációs műtétet végeztek az éjjel a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika orvosai: Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton egy teljesen levágott ujjat varrtak vissza a Szombathelyről érkezett sérült kezére, és a végtag rendben működik!

Amint arról Dr. Patczai Balázs klinikaigazgató beszámolt, egy ujját vesztett sérültet küldtek a PTE KK Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikára Szombathelyről, hiszen régiócentrumként a teljes Nyugat- és Dél-Dunántúl legmagasabb progresszivitási szintű ellátását a klinikán végzik.

A páciens kezét Dr. Kromek Lóránd és Dr. Pap Márton kézsebészek többórás műtét során állították helyre az ujj visszavarrásával úgy, hogy a sérült kéz teljes értékűen működik.

„Ilyen beavatkozásra évente két-három alkalommal van szükség a régióban" - hangsúlyozta a klinika igazgatója, Dr. Patczai Balázs, és hozzátette: „a Klinikán működik egy replantációs ügyelet, amely folyamatos ellátást biztosít a régió beavatkozásra szoruló pácienseinek."



Dr. Kromek Lórándnak, Dr. Pap Mártonnak és a teamnek gratulálunk a sikeres beavatkozáshoz, a páciensnek mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk!