Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz
2026. március 21. szombat 06:41
Csak akkor érvényes a szavazólap, ha egy szavazatot tartalmaz - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.
A testület a pénteken hozott két határozatához, valamint "az ország számos pontjáról érkezett, hasonló tartalmú kifogásokhoz kapcsolódva, a közösségi médiában, illetve a videómegosztó platformokon terjedő, az országos pártlistás szavazólap érvényességével kapcsolatos félrevezető tartalmakra tekintettel" felhívta a választópolgárok, jelöltek és jelölőszervezetek figyelmét arra, hogy csak akkor érvényes a szavazólap, ha az egyetlen szavazatot tartalmaz.
"Az országos pártlistás szavazólap csak akkor érvényes, ha az egy listára leadott szavazatot tartalmaz" - emelték ki.
Mint írták, az egyéni választókerületi jelöltek választásán pedig csak egy jelöltre lehet érvényesen szavazni.
MTI - Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Facebook box
Megosztás
