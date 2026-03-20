Orbán Viktor: Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást
2026. március 20. péntek 07:59
A magyar ellenzéket Brüsszelből finanszírozzák - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva újságíróknak nyilatkozva.
A kormányfő azt mondta: "Brüsszelben azon dolgoznak, hogy a nemzeti kormány veszítse el a választást, és az új Ukrajna-párti kormány majd beáll a sorba, hogy pénzt és hadifelszerelést adjanak az ukránoknak".
Arra a kérdésre, hogy pontosan kikre gondol, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ennek a "vágynak" a megvalósítása mögött brüsszeli intézmények állnak.
Elmondta: "kopogtat az ajtón" a globális olajhiány, ezért az a viselkedés és az a stratégia, amelyet az európaiak ebben a kérdésben folytatnak, az egész egyszerűen őrületes. Mindenképpen szükségünk van az orosz olajra, enélkül nem tudjuk túlélni ezt a helyzetet, amely egyre súlyosabb lesz.
Hozzátette: meghallgatták az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökének a beszámolóját a helyzetről, amely "minden képzetet felülmúlóan súlyos". Két nap alatt annyit romlott a globális energiahelyzet, ami korábban elgondolatlan lett volna.
Kiemelte: ma az a helyzet, hogy az Európai Unió nincs tárgyalásos viszonyban az amerikaiakkal, nincs ilyen viszonyban az oroszokkal és a kínaiakkal. Ha nem tudjuk kiszabadítani magunkat ebből az izolációból, ahova az unió rossz politikája belesodorta Európát, akkor nagy baj lesz.
Orbán Viktor hangsúlyozta: egy ilyen energiaválságot a többiekkel való együttműködés nélkül nem lehet menedzselni, "tehát az, amit itt csináltak, az most a csőd felé sodor bennünket".
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Facebook box
Megosztás
