Több milliárdot elcsalt bűnbanda ellen folyik eljárás Pécsen

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően másodfokon, a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik annak a büntetőügynek a tárgyalása, amelynek során két év alatt csaknem hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek egy áfacsaló bűnszervezet tagjai - közölte a vádhatóság pénteken az MTI-vel.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség közleményében azt írták, a korábban eljáró Kaposvári Törvényszék ítéletében megállapított tényállás szerint két vádlott az EU-ban beszerzett termékekkel kereskedett, ez pedig akkor volt számukra nyereséges, ha a piaci ár alatt tudták értékesíteni az áfamentesen Magyarországra hozott termékeket.

Az adófizetés elkerülése érdekében 2018 elején vádlott-társaikkal együtt bűnszervezetet hoztak létre, ennek keretében az áfamentes értékesítéshez négy gazdasági társaságot használtak fel.

A tagok felosztották egymás között a feladatokat, így a tevékenységhez szükséges cégek, eszközök biztosításáért, a szállításért, raktározásért, kapcsolattartásért, banki utalásokért, készpénzfelvételért a bűnszervezet más-más tagja felelt.

A banda a csaláshoz használt cégekhez olyan stróman ügyvezetőket alkalmazott, akiknek sem szándékában, sem módjában nem állt a cégek vezetése, de papíron e cégek nevében végezték a közösségen belüli termékbeszerzést.

A cégek a beszerzés után keletkező áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, a bevallásaikban, valótlanul, nagy összegű belföldi termékbeszerzést szerepeltettek, amivel minimalizálták a fizetendő áfa összegét. Így összesen a költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege közel hárommilliárd forintot tett ki két év alatt.

A Kaposvári Törvényszék a bűnszervezet tagjait költségvetési csalás, számvitel rendje megsértésének és közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek és őket szabadságvesztésre, valamint pénzbüntetésre ítélte, továbbá velük szemben vagyonelkobzást rendelt el.

A cégek névleges vezetőit közokirat-hamisítás bűntette miatt pénzbüntetésre ítélte, illetve próbára bocsátotta a bíróság.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlottak egy kivételével fellebbezést jelentettek be ellene elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés miatt.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványa szerint sem a vádlottak felmentése, sem a kiszabott büntetések enyhítése nem indokolt.

Az eljárás így másodfokon a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik - olvasható a vádhatóság közleményében.