Börtönbe küldene egy brutális állatkínzót az ügyészség
2026. április 27. hétfő 11:08
Minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki olyan kegyetlenül bántalmazott egy kutyát, hogy az elpusztult - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint az abonyi férfi 2025 decemberében elkapott egy kutyát, amely elragadta a baromfiját; az állatot a hátsó lábainál megragadta és többször a beton villanyoszlopnak verte, majd eldobta. A fájdalomtól eszméletlen állatot ezután többször megtaposta, majd ismét a beton villanyoszlophoz csapta.
A kutya több olyan súlyos töréses sérülést szenvedett el, amely miatt az életét már nem lehetett megmenteni.
A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit minősített állatkínzás bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza - áll a közleményben.
MTI
