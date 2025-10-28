Nyolc magyar áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői - közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.