Nyolc magyar áldozata is van a kenyai légikatasztrófának
2025. október 28. kedd 14:06
Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői - közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság.
A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.
MTI
