Juhász Dorka volt csapata legjobbja az Euroliga harmadik fodulójában
2026. január 15. csütörtök 10:03
Juhász Dorka a mérkőzés legeredményesebb játékosaként vezette győzelemre a török Galatasarayt a női kosárlabda Euroliga második csoportkörének harmadik fordulójában.
A magyar válogatott center szerdán 23 ponttal és kilenc lepattanóval zárt a spanyol Girona otthonában aratott 82-68-s siker során úgy, hogy a 15 mezőnykísérletéből tíz volt sikeres.
Juhász egyike annak az öt játékosnak, aki jelölt a forduló legjobbja-díjra, a szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak rá.
Az isztambuliak nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezetik az E csoportot, míg a spanyolok 7/2-es mérleggel a másodikok.
MTI
