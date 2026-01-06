Váltóhiba okoz fennakadást a Pécs-Mohács vasútvonalon

Villányban váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a következő változásokra kell számítani:

A Magyarbólyból 7:14-kor Villányba induló személyvonat (8147) helyett vonatpótló autóbusz közlekedik.



A Villányból 8:02-kor Mohácsra, valamint a Mohácsról 9:28-kor Villányba induló személyvonatok (38812/38817) helyett pótlóbusz közlekedik.



A Pécsről 6:50-kor elindult személyvonat (8112) csak Villányig közlekedik.



A Pélmonostorról menetrend szerint 8:02-kor Pécsre induló személyvonat (8117) Villányból indul.

Képünk illusztráció.

