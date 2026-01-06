Váltóhiba okoz fennakadást a Pécs-Mohács vasútvonalon

2026. január 06. kedd 07:36

Villányban váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a következő változásokra kell számítani:

 

 

 

A Magyarbólyból 7:14-kor Villányba induló személyvonat (8147) helyett vonatpótló autóbusz közlekedik.


A Villányból 8:02-kor Mohácsra, valamint a Mohácsról 9:28-kor Villányba induló személyvonatok (38812/38817) helyett pótlóbusz közlekedik.

A Pécsről 6:50-kor elindult személyvonat (8112) csak Villányig közlekedik.

A Pélmonostorról menetrend szerint 8:02-kor Pécsre induló személyvonat (8117) Villányból indul.

 

 

 


Képünk illusztráció.

 

 

 

Forrás: Mávinform