Váltóhiba okoz fennakadást a Pécs-Mohács vasútvonalon
2026. január 06. kedd 07:36
Villányban váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a következő változásokra kell számítani:
A Magyarbólyból 7:14-kor Villányba induló személyvonat (8147) helyett vonatpótló autóbusz közlekedik.
A Villányból 8:02-kor Mohácsra, valamint a Mohácsról 9:28-kor Villányba induló személyvonatok (38812/38817) helyett pótlóbusz közlekedik.
A Pécsről 6:50-kor elindult személyvonat (8112) csak Villányig közlekedik.
A Pélmonostorról menetrend szerint 8:02-kor Pécsre induló személyvonat (8117) Villányból indul.
Képünk illusztráció.
Forrás: Mávinform
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Orbán Viktor: az ukrán gömböc enni kér
- Filmbeli sorozatgyilkost utánzott a...
- Téli világ a Balatonnál: egyre több...
- Váltóhiba okoz fennakadást a...
- Öt esztendeje, vízkeresztkor iktatták...
- Baranyában minden fő- és mellékút...
- Fura kórban, munkamániában szenved a...
- A helyzet fokozódik: csütörtök...
- Háziorvosi rendelés felnőttek részére
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...