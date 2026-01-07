Hétvégére teljesen befagyhat a Balaton

Jó eséllyel befagyhat a Balaton nyílt vize is a hétvégére, de a jég állaga erősen változó lesz - közölte a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője az MTI megkeresésére szerdán.

Horváth Ákos elmondta, egyelőre csak a Balaton egyes öblei jegesedtek be, illetve főként a déli parton láthatók feltorlódott jégtáblák. A tó még hullámzó része tele van jégcsírával, azaz parányi jégdarabokkal, amiből a következő napok hideg időjárásának hatására kialakulhat a tó nagy részét borító, vékony jégtakaró.



A Balaton nagy valószínűséggel erősen szeles időben fog befagyni, ezért a déli parton kevésbé lehet arra számítani - szélvédett öblökön kívül -, hogy sportolásra alkalmas lesz a jég, hiszen rücskös lesz a felülete. Az északi parton van esély jobb minőségű jég kialakulására - vélekedett a szakember.

A meteorológus szerint a jég jövő hétre 6-8 centiméter vastagságúra is hízhat a tó nagy részén.

A következő napok Balaton-régiót érintő időjárásáról szólva Horváth Ákos elmondta,

pénteken várható kisebb, átmeneti enyhülés - amely akár ónos esővel is járhat-, majd a jövő hét elejére visszatér a hideg idő. Ha kialakul a tavon a jégborítás, az nem olvad már el olyan könnyen - jegyezte meg.

Horvát Ákos emlékeztetett arra, hogy 2017 elején volt utoljára nagy és vastag jégtakaró a Balatonon, de akkor már korábban beindultak a kemény fagyok. A tó évek óta nem fagyott be, míg a 90-es évek végéig az volt a furcsa, ha akadt olyan év, amikor nem alakult ki rajta jégtakaró - idézte fel.

Képünkön: A jegesedő Balaton Siófoknál 2026. január 7-én.