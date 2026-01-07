Továbbra sincs elzárt település, a közműszolgáltatás is működik
2026. január 07. szerda 15:49
Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: továbbra is egyetlen lezárt útszakasz van, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Gesztelynél, a település azonban más útvonalon megközelíthető.
A hazai utakon sehol nincsen érvényben súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül - tette hozzá.
