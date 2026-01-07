Több mint négyezerszer riasztották egy nap alatt a mentőket

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei az elmúlt 24 órában 4 222 mentési feladatot láttak el, ebből 1271 esetet a fővárosban - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott.



Kedden országszerte 700 ember szenvedett valamilyen traumás sérülést - írták, megjegyezve, hogy egy mentőtechnikus is ilyen sérülést szenvedett, amikor a mentőkocsiból kiszállva elesett és bokatörést szenvedett - írták.

Az OMSZ közölte: a mentők felkészültek a folytatódó rendkívüli időjárás kapcsán várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos.