Vaddal ütközött egy autó, teljes szélességében lezárták a 6-ost

Vaddal üközött egy személyautó a 6-os főút 176-os kilométerszelvényénél, Zengővárkony közelében kedden kora reggel.

A balesetben egy másik személyautó is érintett.

A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben.