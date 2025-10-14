Vaddal ütközött egy autó, teljes szélességében lezárták a 6-ost
2025. október 14. kedd 07:11
Vaddal üközött egy személyautó a 6-os főút 176-os kilométerszelvényénél, Zengővárkony közelében kedden kora reggel.
A balesetben egy másik személyautó is érintett.
A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben.
Forrás: Katasztrófavédelem
