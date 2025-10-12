Hetek óta hiába keresnek egy 17 éves pécsi lányt
2025. október 12. vasárnap 14:00
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Dorottya ügyében.
A 17 éves lány szeptember 27-én egy pécsi gyermekotthonból távozott engedély nélkül, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A lány körülbelül 160 cm magas, normál testalkatú, szeme barna, haja hosszú, sötétbarna.
Utolsó ismert ruházata: fekete haspóló, szürke melegítőnadrág.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hatalmas drograzzia volt Baranyában:...
- Hetek óta hiába keresnek egy 17 éves...
- Megkezdődtek az idei őszi érettségi...
- A pécsi vásártéren az ügyeskedők...
- Szili Katalin: sikertörténet a magyar...
- Aszfaltozás miatt zártak le sávokat...
- Fórumra hívja a fiatal felnőtteket...
- Czakó Anita, a pécsi növényorvos...
- Búvárokat is bevetettek a mohácsi...
- Orbán Viktor: a Tisza Párt...