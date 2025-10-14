Lerobbant kamion miatt lezárták az egyik alagutat az M6-oson
2025. október 14. kedd 07:20
Az autópályán a Pécs felé vezető oldalon egy elromlott miatt lezártak egy alagutat kedden reggel.
Az "A" jelű alagútban egy műszaki hibás kamion vesztegel.
A forgalmat megállították.
Aki teheti, térjen le a 163-as km-nél a Bátaszék-Baja csomópontnál és az 56-os főúton kerüljön a Dunaszekcső-Lánycsók útvonalon.
