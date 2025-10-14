Lerobbant kamion miatt lezárták az egyik alagutat az M6-oson

2025. október 14. kedd 07:20

Lerobbant kamion miatt lezárták az egyik alagutat az M6-oson

Az autópályán a Pécs felé vezető oldalon egy elromlott miatt lezártak egy alagutat kedden reggel.

 


Az "A" jelű alagútban egy műszaki hibás kamion vesztegel.

A forgalmat megállították.

 Aki teheti, térjen le a 163-as km-nél a Bátaszék-Baja csomópontnál és az 56-os főúton kerüljön a Dunaszekcső-Lánycsók útvonalon.

 

 

 

 .

 

 

 

 

 


 

 

 

EQM