Aszfaltozás miatt zártak le sávokat az M6-os sztrádán
2025. október 12. vasárnap 08:46
Az M6-os autópályán, Bátaszék és Véménd, illetve a Szebényi pihenőhely közelében is aszfaltoznak.
Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös km között csak a külső, a 171-es és a 168-as km között csak a belső sáv járható.
A 191-es jelű Pécs/Mohács csomópontban lezárták a Budapest felé felhajtó ágat. Kerülni úgy lehet, hogy először a határ felé kell indulni, majd a 195-ös jelű Nagynyárád csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni.
Képünk illusztráció.
EQM
