Fórumra hívja a fiatal felnőtteket Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora
2025. október 12. vasárnap 07:56
A pécsi főpásztor nemcsak a hívőket, hanem minden jó szándékú istenkeresőt hív és vár, akik nyitottak a közös gondolkodásra, az egy úton való együtt haladásra. A Fiatal Felnőttek Fórumát (FFF) 2 helyszínen: Pécsett és Szekszárdon rendezik meg háromestés találkozók keretében.
Az emberi élet mindig a jelenben hordozza a jövő titkát és megújulását. Most az emberiség, a család, az Egyház, a nemzet ennek a megújulásnak egy nagyon különleges időszakát éli meg, melyben még járatlan utakon haladnak azok a fiatalok, akik keresik életüknek valós célját, értelmét és gazdagságát.
A 25-45 év közötti fiatalokat szeretném megszólítani, akik még nem alapítottak családot, még keresik életüknek teljes kibontakozását. Hívom őket, hogy emberségben, közösségben, hitkeresésben, életkeresésben és egyházi közösség keresésében találkozzunk 3-3 estén át egyházmegyénk 2 városában, Pécsen és Szekszárdon
- fogalmazott Felföldi László püspök a kezdeményezésről, melynek találkozóit személyesen kíséri.
Ezek az esték rólatok, fiatal felnőttekről szólnak, akik nem adják fel az álmaikat. Akik szeretnének teljesebb életet élni, őszintén beszélni arról, hogy hol tartanak most. És szólnak a tenni akarásról Istenért, Egyházért, önmagukért. Ezek az esték rólunk szólnak. Ezek az esték Rólad szólnak. Három este, amelyek nem a szokványos előadások alkalmai. Nem prédikáció. Nem lelkigyakorlat. Nem bibliaóra. Nem szabadegyetem
- fordult felhívásában a fiatalokhoz a főpásztor.
Három este nyitott, kötetlen és őszinte beszélgetésekkel, ahol a 25-45 évesek nyíltan, tabuk nélkül oszthatják meg felnőtt életük valóságát. Egy fórum, ahol beszélhetnek álmaikról, ami megvalósult vagy éppenséggel elveszett az évek folyamán. Együtt gondolkodás az együtt haladásról.
Ez a három este Neked szól, ha:
25-45 éves vagy, és még nem házas
keresed az őszinte beszélgetést az életről
szeretnéd megtalálni, felépíteni és megvédeni életed éltető kapcsolatát Istennel, másokkal és önmagaddal
fontos számodra az emberi méltóság
elhiszed, vagy szeretnéd elhinni magadról, hogy fontos és értékes vagy
szeretnéd felfedezni a kincset magadban és az életedben
nyitott vagy a közös ötletelésre, együtt gondolkodásra
ha segíteni akarsz azzal, hogy részt vállalsz az egészben
A háromestés beszélgetések időpontjai és helyszínei:
PÉCS, Magtár Látogatóközpont (Pécs, Dóm tér 6.)
2025. november 13. 19.00-21.00 óra
2026. január 22. 19.00-21.00 óra
2026. március 12. 19.00-21.00 óra
SZEKSZÁRD, Kolping Iskola (Szekszárd, Pázmány tér 4.)
2025. november 6. 19.00-21.00 óra
2026. január 29. 19.00-21.00 óra
2026. március 19. 19.00-21.00 óra
Felföldi László püspök minden nem házas fiatalt nagy szeretettel vár ezekre az estékre! Ezt a meghívást szeretné megerősíteni Szent II. János Pál pápát idézve:
„Jézust keresed, amikor álmodsz a boldogsáról. Ő vár téged, amikor semmi mást nem találsz kielégítőnek. Ő a szépség, akihez vonzódsz. Ő az, aki a teljesség szomjúságában provokált téged, hogy ne engedje, hogy megállj a kompromisszumnál. Ő az, aki sürget téged, hogy lehulljon rólad a hamis élet maszkja. Ő elolvassa a szívedben a legeredményesebb választásokat, amelyeket mások megpróbálnak elfojtani."
A szervezők az érdeklődőktől lehetőség szerint előzetes regisztrációt kérnek.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
