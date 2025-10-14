Alaposan bevásárol motorvonatokból a MÁV
2025. október 14. kedd 10:18
A kormány arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére - közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter.
A miniszter bejegyzésében azt írta, a tarifareformmal rekordszintre emelkedtek az utazásszámok, ez pedig segített neki abban, hogy újabb forrásokat tudjon kilobbizni a kormánynál a magyar vasút részére.
"Az elmúlt évben 'fürkészeket' küldtem szét a világ vasútijármű-piacára, hogy felkutassák a lehető leggyorsabban megszerezhető, jó minőségű új vagy használt vasúti járműveket. Sikerrel jártak. Van több jó ajánlatunk!" - írta a miniszter.
Hozzátette: előterjesztésére a kormány most arról döntött, hogy forrást biztosít több mint 90 villamos motorvonat beszerzésére.
"Még a ciklus vége előtt újabb flottafejlesztési lépéseket is megteszünk" - írta Lázár János.
MTI
