Hatalmas drograzzia volt Baranyában: negyven helyszínen csaptak le a nyomozók
2025. október 12. vasárnap 13:25
Egyszerre 40 helyszínen csaptak le a baranyai nyomozók.
A Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén október 6-án nagyszabású akciót tartottak a DELTA Program keretében.
A rendőrök 12 óra alatt 40 helyszínen csaptak le, 31 helyen tartottak kutatást, és az intézkedések eredményeképpen 20 embert állítottak elő.
Az akció célja az volt, hogy a kábítószer-kereskedelem miatt folyamatban lévő szigetvári ügyekben további birtoklókat fogjanak el, illetve hogy a zömmel letartóztatott kiemelt terjesztőkkel kapcsolatban további személyi és tárgyi bizonyítékokat szerezzenek be.
Az elfogássorozatnak azonban nincs vége, a közeljövőben továbbiak várhatók.
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hatalmas drograzzia volt Baranyában:...
- Hetek óta hiába keresnek egy 17 éves...
- Megkezdődtek az idei őszi érettségi...
- A pécsi vásártéren az ügyeskedők...
- Szili Katalin: sikertörténet a magyar...
- Aszfaltozás miatt zártak le sávokat...
- Fórumra hívja a fiatal felnőtteket...
- Czakó Anita, a pécsi növényorvos...
- Búvárokat is bevetettek a mohácsi...
- Orbán Viktor: a Tisza Párt...