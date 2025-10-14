Pénteken ismét virágba borul a Kossuth tér - Kedvezményes árakkal készülnek

A BIOKOM NKft. idén is megrendezi az Őszi Növényvásárt, amelyre minden természetkedvelőt és kertbarátot szeretettel várnak.

Az esemény helyszíne a Kossuth tér, ahol a látogatók október 17-én, pénteken 10:00 és 17:00 óra között válogathatnak a gyönyörű őszi növénykínálatból.

A vásáron örökzöldek, őszirózsák, krizantémok, különleges növényritkaságok és szezonális évelő dísznövények közül válogathatnak az érdeklődők, ráadásul az árusok kedvezményes árakkal készülnek a rendezvényre.

Az esemény kiváló alkalom arra, hogy a látogatók beszerezzék az őszi kertészkedéshez és otthonszépítéshez szükséges növényeket, miközben szakmai tanácsokat is kaphatnak a növények gondozásáról.



