2025. október 13. hétfő 10:26

Lángoló autót oltottak a tűzoltók Baranyában

Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délelőtt Kővágótöttösön, a Petőfi Sándor utcában.  

 

 

A tüzet, amely vélhetően műszaki meghibásodás következtében keletkezett, a pécsi hivatásos tűzoltók eloltották.

 

A lángok az autó környezetére nem terjedtek át és személyi sérülés sem történt.

Forrás: Katasztrófavédelem