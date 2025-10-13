Lángoló autót oltottak a tűzoltók Baranyában
2025. október 13. hétfő 10:26
Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délelőtt Kővágótöttösön, a Petőfi Sándor utcában.
A tüzet, amely vélhetően műszaki meghibásodás következtében keletkezett, a pécsi hivatásos tűzoltók eloltották.
A lángok az autó környezetére nem terjedtek át és személyi sérülés sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
