Lángoló autót oltottak a tűzoltók Baranyában

Teljes terjedelmében égett egy személyautó vasárnap délelőtt Kővágótöttösön, a Petőfi Sándor utcában.

A tüzet, amely vélhetően műszaki meghibásodás következtében keletkezett, a pécsi hivatásos tűzoltók eloltották.

A lángok az autó környezetére nem terjedtek át és személyi sérülés sem történt.