Balesetező autós miatt nem volt áram egy baranyai faluban
2025. október 13. hétfő 11:52
Árokba csapódott egy személyautó vasárnap reggel Túronyon.
Az ütközés következtében egy betonoszlop is kitörött, a vezetékek tartották.
A siklósi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a kocsit.
A községben az oszlop sérülése miatt nem volt áram, a szolgáltató még aznap elhárította a hibát.
Forrás: Katasztrófavédelem
