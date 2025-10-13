Balesetező autós miatt nem volt áram egy baranyai faluban

Árokba csapódott egy személyautó vasárnap reggel Túronyon.

Az ütközés következtében egy betonoszlop is kitörött, a vezetékek tartották.

A siklósi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a kocsit.

A községben az oszlop sérülése miatt nem volt áram, a szolgáltató még aznap elhárította a hibát.