Kedden jön az enyhülés, előtte még csapadékzóna érkezik

Késő délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből hazánk nyugati, délnyugati felén eleinte kisebb havazás fordulhat elő, majd ónos esőbe, később esőbe vált a csapadék, miközben holnap délig fokozatosan szűnik is.

Tartós ónos eső éjszaka, hajnalban az Észak-Dunántúlon fordulhat elő! Hazánk északkeleti, keleti felén reggeltől tartós, néhol intenzív havazás kezdődik.

Arrafelé késő délutánra szűnik meg a csapadékhullás. Ma a nyugatias szél délire fordul és mérséklődik, holnap a déli, délnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délnyugati szelet, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

Hajnalra több fokkal enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -8 és +7 fok között valószínű, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.