Kedden jön az enyhülés, előtte még csapadékzóna érkezik
2026. január 12. hétfő 19:30
Késő délutántól nyugat felől csapadékzóna érkezik, amelyből hazánk nyugati, délnyugati felén eleinte kisebb havazás fordulhat elő, majd ónos esőbe, később esőbe vált a csapadék, miközben holnap délig fokozatosan szűnik is.
Tartós ónos eső éjszaka, hajnalban az Észak-Dunántúlon fordulhat elő! Hazánk északkeleti, keleti felén reggeltől tartós, néhol intenzív havazás kezdődik.
Arrafelé késő délutánra szűnik meg a csapadékhullás. Ma a nyugatias szél délire fordul és mérséklődik, holnap a déli, délnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délnyugati szelet, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
Hajnalra több fokkal enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -8 és +7 fok között valószínű, északkeletről délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ónos eső miatt adtak ki...
- Kedden jön az enyhülés, előtte még...
- Februárban dupla nyugdíj érkezik, és...
- Nézőpont Intézet: egyre valószínűbb a...
- Ősz derekán már fogadhatja az...
- Lázár János: az autópálya-hálózatot...
- Orbán Viktor: 16 éve azt tesszük,...
- Volt egyszer egy Aranykacsa: hét...
- Teherkocsival ütközött egy autó...
- A diákjai lelkét és szívét is ápolta...