Pótlóbuszok járnak Pécs és Mohács között
2025. október 13. hétfő 17:39
A Pélmonostorról Pécsre tartó, Magyarbólyból 16:14-kor továbbinduló vonat késéssel közlekedik Magyarbólytól járműhiba miatt.
A Pécsről 15:36-kor Mohácsra elindult vonat (38816) csak Villányig közlekedik. Onnan az utasok a 17:45-kor induló vonattal (38826) utazhatnak Mohácsig.
A Mohácsról 17:05-kor Villányba induló vonat (38813) helyett pótlóbusz közlekedik, várhatóan 30 perces késéssel. A busz igény esetén Pécsig szállítja az utasokat.
A busz megállási helyei:
Mohács vasútállomás
Mohács, Újváros
Nagynyárád vasúti megállóhely
Bóly vasútállomás
Márok, Petőfi utca
Villány vasútállomás
Képünk illusztráció.
Forrás: Mávinform
