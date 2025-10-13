Pótlóbuszok járnak Pécs és Mohács között

A Pélmonostorról Pécsre tartó, Magyarbólyból 16:14-kor továbbinduló vonat késéssel közlekedik Magyarbólytól járműhiba miatt.

A Pécsről 15:36-kor Mohácsra elindult vonat (38816) csak Villányig közlekedik. Onnan az utasok a 17:45-kor induló vonattal (38826) utazhatnak Mohácsig.

A Mohácsról 17:05-kor Villányba induló vonat (38813) helyett pótlóbusz közlekedik, várhatóan 30 perces késéssel. A busz igény esetén Pécsig szállítja az utasokat.

A busz megállási helyei:

Mohács vasútállomás

Mohács, Újváros

Nagynyárád vasúti megállóhely

Bóly vasútállomás

Márok, Petőfi utca

Villány vasútállomás

Képünk illusztráció.