Véget ért az egyhetes rendőrségi razzia az utakon
2025. október 13. hétfő 13:39
Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség az elmúlt héten, elsősorban a vezetés közbeni telefonálást és a biztonsági öv használatát ellenőrzték.
A rendőrség megismételte az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, mert az akkori ellenőrzések negatív tapasztalatokat hoztak: továbbra is sok sofőr tartja vezetés közben a kezében a mobiltelefonját, és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják.
MTI
