Éjjel akár fagyhat is, aztán egy kis napsütés is várható

Estétől átmenetileg nagyobb területen csökken a felhőzet, majd az éjszaka második felétől magasabb szinteken egyre vastagabb felhőtakaró húzódik fölénk észak felől.

Ennek ellenére kedden délelőtt még a legtöbb helyen kisüthet a nap, majd délutántól már általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a délnyugati megyékben ekkor is napos maradhat az idő.

Napközben főként az északkeleti országrészben fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor.

Az északias szél ma nagyobb területen, kedden már csak helyenként élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél pár fokkal magasabb, míg a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Gyenge fagy előfordulhat!

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.