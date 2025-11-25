Új tiszttel bővült a baranyai tűzoltók állománya
2025. november 25. kedd 16:09
A november huszonötödiki országos igazgatói értekezlet előtt elsőtiszti kinevezéseket és elismeréseket adott át az országos katasztrófavédelmi főigazgató.
A kinevezési okmányok átadását követően a tisztek fogadalmat tettek. Mindezek után az országos katasztrófavédelmi főigazgató elismeréseket adott át a Belügyminisztérium és szervei állományában eltöltött harmincöt év elismeréseként, illetve a hősies helytállásáért.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója 2025. december 1-jei hatállyal kinevezte tűzoltó főhadnaggyá a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Molnár Gábor tűzoltó főtörzszászlóst.
A rendezvény végén Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes valamennyi megjelentnek gratulált, pályafutásukhoz sok sikert kívánt, illetve külön köszönetet mondott azoknak a szabadnapos kollégáknak és civileknek, akik hősies helytállásukkal példát mutattak az állomány tagjainak.
Forrás: Katasztrófavédelem
