Új tiszttel bővült a baranyai tűzoltók állománya

A november huszonötödiki országos igazgatói értekezlet előtt elsőtiszti kinevezéseket és elismeréseket adott át az országos katasztrófavédelmi főigazgató.

A kinevezési okmányok átadását követően a tisztek fogadalmat tettek. Mindezek után az országos katasztrófavédelmi főigazgató elismeréseket adott át a Belügyminisztérium és szervei állományában eltöltött harmincöt év elismeréseként, illetve a hősies helytállásáért.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM OKF főigazgatója 2025. december 1-jei hatállyal kinevezte tűzoltó főhadnaggyá a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába Molnár Gábor tűzoltó főtörzszászlóst.

A rendezvény végén Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes valamennyi megjelentnek gratulált, pályafutásukhoz sok sikert kívánt, illetve külön köszönetet mondott azoknak a szabadnapos kollégáknak és civileknek, akik hősies helytállásukkal példát mutattak az állomány tagjainak.