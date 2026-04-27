Szülőket ítéltek el hároméves gyermekük megöléséért Pécset

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően a Pécsi Ítélőtábla megállapította, hogy a gyermekét bántalmazó nő cselekménye különös kegyetlenséggel elkövetettként minősül.



Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a vádlottak, a 28 éves nő és élettársa

2019. óta éltek egy háztartásban a korábbi kapcsolatokból származó három és egy

közös gyermekükkel.

A nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiút haza sem vitték a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került a családhoz a gyermek.

2023. október 18-án a 11 éves kislány üzenetet küldött az anyjának, hogy a három éves kisfiú nagyon sír és rázza a kiságyat.

A vádlott válaszában a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket kegyetlen módon - több, mint 60 sérülést okozva - bántalmazta, majd a földhöz vágta.

A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget.

A gyermek másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz

érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.



Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki az anyát és élettársát

emberölés bűntettében, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre, valamint

közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen a vádlottak és védőik elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés

érdekében fellebbeztek.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a másodfokú bíróság

állapítsa meg, hogy a vádlott nő különös kegyetlenséggel követte el az emberölést, és

a büntetéseket hagyja helyben.



A Pécsi Ítélőtábla ma kihirdetett, jogerős határozatában a fellebbviteli főügyészség

indítványának megfelelően megállapította, hogy a nő cselekménye különös

kegyetlenséggel elkövetettként is minősül.

Az ítélőtábla a nő büntetését helybenhagyta, az élettársával szemben kiszabott szabadságvesztést pedig nyolc év hat hónapra enyhítette.