Szülőket ítéltek el hároméves gyermekük megöléséért Pécset
2026. április 27. hétfő 11:29
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően a Pécsi Ítélőtábla megállapította, hogy a gyermekét bántalmazó nő cselekménye különös kegyetlenséggel elkövetettként minősül.
Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása szerint a vádlottak, a 28 éves nő és élettársa
2019. óta éltek egy háztartásban a korábbi kapcsolatokból származó három és egy
közös gyermekükkel.
A nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiút haza sem vitték a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került a családhoz a gyermek.
2023. október 18-án a 11 éves kislány üzenetet küldött az anyjának, hogy a három éves kisfiú nagyon sír és rázza a kiságyat.
A vádlott válaszában a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket kegyetlen módon - több, mint 60 sérülést okozva - bántalmazta, majd a földhöz vágta.
A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget.
A gyermek másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz
érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki az anyát és élettársát
emberölés bűntettében, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre, valamint
közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen a vádlottak és védőik elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés
érdekében fellebbeztek.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a másodfokú bíróság
állapítsa meg, hogy a vádlott nő különös kegyetlenséggel követte el az emberölést, és
a büntetéseket hagyja helyben.
A Pécsi Ítélőtábla ma kihirdetett, jogerős határozatában a fellebbviteli főügyészség
indítványának megfelelően megállapította, hogy a nő cselekménye különös
kegyetlenséggel elkövetettként is minősül.
Az ítélőtábla a nő büntetését helybenhagyta, az élettársával szemben kiszabott szabadságvesztést pedig nyolc év hat hónapra enyhítette.
Forrás: Pécsi Fellebbviteli Főügyészség
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Szülőket ítéltek el hároméves...
- Egymás után lobbantak fel a...
- Mészáros Csoport: nem tervezi a TV2...
- Börtönbe küldene egy brutális...
- Ismét számba veszik az erdei...
- Megint pótlóbuszok járnak a pécsi...
- ICDL vizsgaközpont alakult a Pécsi...
- Lesz minden is a héten: napsütés,...
- Szabó Barbara lehet a Nemzet Szépe -...
- Huszonkét határsértőt tartóztattak...