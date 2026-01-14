Szórakozni indult, majd eltűnt egy 15 éves, pécsi fiú

A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Szeri Zoltán Kevin ügyében.

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy 15 éves fia január 9-én az engedélyével elment szórakozni, de azóta sem tért haza, életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A fiú körülbelül 165 cm magas, sportos testalkatú, haja rövid, barna, szeme kék.

Utolsó ismert ruházata: szürke nadrág, sötét, terepmintás kabát, szürke, kapucnis felső, fekete bakancs. Volt nála egy nagy méretű, zöld táska is, amelyen fényvisszaverő csíkok vannak. A táskában a boksz felszerelése van.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

