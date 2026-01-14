Szórakozni indult, majd eltűnt egy 15 éves, pécsi fiú
2026. január 14. szerda 07:54
A Pécsi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Szeri Zoltán Kevin ügyében.
Egy nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy 15 éves fia január 9-én az engedélyével elment szórakozni, de azóta sem tért haza, életjelet nem adott magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A fiú körülbelül 165 cm magas, sportos testalkatú, haja rövid, barna, szeme kék.
Utolsó ismert ruházata: szürke nadrág, sötét, terepmintás kabát, szürke, kapucnis felső, fekete bakancs. Volt nála egy nagy méretű, zöld táska is, amelyen fényvisszaverő csíkok vannak. A táskában a boksz felszerelése van.
A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható fiút felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!
Forrás: police.hu
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Gázolt a vonat, késnek a járatok a...
- Orbán Viktor: 800 milliárd dollár nem...
- Szórakozni indult, majd eltűnt egy 15...
- Bayer Zsolt a Tisza állítólagos...
- Nagyon enyhe és a tizedik...
- Nem veszik el az éves kedvezményes...
- Jelentkezőket várnak a...
- Már csak néhány hét, s indul a...
- Hágendorn József szerint alig...
- Pécsett sem kifogástalan a levegő...