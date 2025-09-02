Rövidesen megindulhat a forgalom az Eszékre vezető sztrádaszakaszon

Információink szerint még szeptemberben elindulhat a forgalom Pélmonostor és a magyar határ között vezető autópálya-szakaszon, mivel a végéhez közelednek a megnyitását megelőző különböző hatósági eljárások.

A Budapestről induló és Pélmonostoron, Eszéken, valamint Szarajevón keresztül az Adriai-tengerig, Ploceig tartó közlekedési folyosó horvátországi szakasza 88,6 kilométer, amely immár teljes egészében elkészült. Az utolsó öt kilométert, amely Pélmonostortól a magyar határig húzódik, július végén fejezték be a horvátok.

A szakaszon nyolc objektum épült, köztük egy viadukt, két felüljáró és öt híd. A leghosszabb közülük a Karasica-viadukt, amely 318 méter hosszú, és a Karasica folyót, valamint a Pélmonostor-Magyarbóly vasutat íveli át.

A magyarországi autópálya-szakaszt (M6) a horvát határig már tavaly befejezték. A horvát szakasz megépítésével Eszékről Budapestre most kevesebb, mint két óra alatt lehet majd eljutni, amivel így a magyar főváros utazási időben közelebb kerül a kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.

Horvátország húsz évvel ezelőtt, 2005-ben kezdte meg a korridor 5C építését. Az első néhány kilométeres szakaszt Gyakovó (Dakovo) és Sredanci között 2007-ben adták át a forgalomnak, két évvel később pedig elkészült a Gyakovó-Eszék autópályaszakasz is. Sredancit a boszniai határral összekötő szakaszt 2015-ben adták át, a Száva folyót átívelő híd nélkül; a Svilaj-híd 2021-ben készült el.

2022-ben az Eszék-Pélmonostor közötti, 24,5 kilométer hosszú autópályaszakaszt is átadták a forgalomnak. Ezen a szakaszon épült meg a Dráva-híd is, amely 2507 méter hosszúságával Horvátország leghosszabb hídja.

Tavaly májusban adták át idehaza a gyorsforgalmi Bóly és Ivándárda közötti szakaszát, amely bő egy évvel hamarabb elkészült, mint a horvát kapcsolat.

A határon átvezető sztráda használatba vételére sem kell már sokat várni, a végéhez közelednek a megnyitását megelőző különböző hatósági eljárások, s információink szerint már szeptemberben megindulhat rajta a forgalom.

illusztráció.