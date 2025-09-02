Se nyugta, se bejelentett dolgozók, s az italokkal is trükköztek egy baranyai büfében

A NAV baranyai munkatársai számára véget ért a nyári akciósorozat, de továbbra is folyamatosan jelen lesznek a rendezvényeken, hiszen a szüreti időszak beköszöntével akad bőven tennivalójuk.

A revizorok jelen voltak a vármegye legtöbb kiemelt rendezvényén, például a Fishing On Orfűn, a Sétatér Fesztiválon, a Zsolnay Fényfesztiválon, a villányi Rozé Fesztiválon, a Siklósi Várfesztiválon, a Harkányi Fürdőfesztiválon, a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztiválon, és a Szamárfül Családi Fesztiválon is, ahol ellenőrizték a számla- és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, a pénztárgépek használatát, és az árueredetet is.

A kitelepült vállalkozások nagy része jogkövetőnek bizonyult, amiben szerepet játszhatott az is, hogy egyes nagyobb rendezvényeken már nem lehet készpénzzel fizetni, a terminálokon dokumentált bevételek eltitkolása pedig meglehetősen rizikós.

Mindemellett akadtak idén is nyugtát nem adók, feketén foglalkoztatók és zárjegy nélküli italokat forgalmazók.

Az akciósorozat legnagyobb vesztese pedig az egyik fesztivál idején büfét üzemeltető társas vállalkozás volt, melyet az adóellenőrök a társhatóságok kollégáival együtt ellenőriztek, és a felsorolt mindhárom törvénysértést elkövette.

Fontos tudni, hogy az olyan kiemelt mulasztások esetén, mint a nyugta nélküli értékesítés vagy a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása, a NAV-nak immár nem egymillió, hanem kétmillió forintig terjedő mulasztási bírságot kell megállapítania.