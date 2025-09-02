Ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt! Látta esetleg?
2025. szeptember 02. kedd 11:01
Mint arról korábban beszámoltunk, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított 2025. szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.
A gyanú szerint a kislányt Jakab Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.
Kérjük, hogy aki Jakab Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Forrás: police.hu
