Holtan találtak rá egy eltűntként keresett kislányra
2025. szeptember 02. kedd 10:59
Megtalálták a holttestét annak a 22 hónapos kislánynak, akinek korábban az eltűnését jelentették a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás.
A rendőrség a police.hu-n közölte: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében.
A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.
A kislány holttestét az esti órákban találták meg.
Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak - áll a közleményben.
MTI
