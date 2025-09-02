Még szerdán is számíthatunk záporokra, zivatarokra

Szerdán napközben szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, délelőttig még több helyen, majd egyre inkább az ország keleti felén várható zápor, zivatar.

A déli szél ma helyenként megélénkül, majd estétől északira, északnyugatira fordul a légáramlás, amit holnap napközben a Dunántúlon több helyen kísérik élénk széllökések.

Zivatar környékén átmenetileg megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15, 21 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.