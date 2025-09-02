Pécsre érkezik Kapu Tibor, gyerekek is kérdezhetik

Milyen érzés látni a Földet a Nemzetközi Űrállomás kupolájának ablakán? Hozzá lehet-e szokni a súlytalansághoz, változik-e az ételek íze zéró gravitációban, milyen napi rutinja van egy asztronautának a szülőbolygónk körül keringve? Kapu Tibor, a HUNOR-program magyar kutatóűrhajósa - aki 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson - 2025. szeptember 8-án Pécsre érkezik, hogy meséljen élményeiről és a kutatásokról, melyek közül több is a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karához kötődik.



Kapu Tibor a HUNOR-program kiképzett űrhajósával, Cserényi Gyulával mutatja be a HUNOR-programot, a felkészülést, a csapatmunkát, az Axiom-4 küldetést, az odáig vezető út legnagyobb kihívásait és élményeit.



A beszélgetés során kérdezni is lehet a kutatóűrhajósoktól. A moderátor dr. Schlégl Ádám, a program korábbi űrhajósjelöltje, a pécsi orvoskar egyetemi tanársegédje és öregdiákja, a PTE Klinikai Központ Ortopédiai Klinika klinikai szakorvosa lesz.



Helyszínek és időpontok

• Iskoláscsoportoknak: 2025. 09. 08., hétfő, 11-12 óra, PTE Általános Orvostudományi Kar, dr. Romhányi György Aula

(7624 Pécs, Szigeti út 12.).



• Felnőtteknek: 2025. 09. 08., hétfő, 17-18 óra, PTE Általános Orvostudományi Kar dr. Romhányi György Aula (7624 Pécs, Szigeti út 12.).



A meghirdetett helyek már beteltek, azokra regisztrálni résztvevőként nem lehet.