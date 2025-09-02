Szarvasbőgés-hallgató túrán vehetünk részt Béda-Karapancsán
2025. szeptember 02. kedd 17:00
A nagyréten található „Harczi-kastélyhoz" vezető, szombaton délután fél hatkor kezdőd túra során belehallgatunk az erdő esti életébe, melynek ilyenkor legfontosabb eseménye a szarvasok násza, a bőgő bikák hangjaival, közölte a nemzeti park.
A program a Fehér Gólya Múzeumban egy előadással kezdődik, ahol sok érdekességet megtudhatunk a gímszarvasokról.
A bemutató végén pedig utána is járunk ennek a különleges eseménynek.
Előzetes jelentkezés szükséges: 30/846-6020.
Forrás: DDNP
