Szarvasbőgés-hallgató túrán vehetünk részt Béda-Karapancsán

A nagyréten található „Harczi-kastélyhoz" vezető, szombaton délután fél hatkor kezdőd túra során belehallgatunk az erdő esti életébe, melynek ilyenkor legfontosabb eseménye a szarvasok násza, a bőgő bikák hangjaival, közölte a nemzeti park.

A program a Fehér Gólya Múzeumban egy előadással kezdődik, ahol sok érdekességet megtudhatunk a gímszarvasokról.

A bemutató végén pedig utána is járunk ennek a különleges eseménynek.

Előzetes jelentkezés szükséges: 30/846-6020.

