Különleges égi jelenséget láthatunk vasárnap
2025. szeptember 02. kedd 13:56
Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap. A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.
A holdfogyatkozás során a Hold a Föld árnyékába burkolódzik, és "kísértetiesen vöröses" vagy barnás színben emelkedik majd fel a keleti égbolton. A naplemente után felkelő Hold már részleges fogyatkozásban lesz. A teljes holdfogyatkozás Budapesten 19:31-kor kezdődik, 20:12-kor éri el a maximumát és 20:53-ig tart majd - írták a közleményben.
Hozzátették: az ország keleti részén néhány perccel korábban, nyugaton kissé később lesz megfigyelhető a jelenség.
A holdfogyatkozás akkor történik, amikor a Hold áthalad a Föld árnyékkúpján, így a Föld kitakarja a Holdat megvilágító napfényt. Ez azonban nem minden teliholdkor következik be, ugyanis a Hold pályája kissé megdől a Föld keringési síkjához képest. Teljes fogyatkozáskor a Hold teljesen belemerül a Föld árnyékkúpjába, így erősen elsötétül, de nem tűnik el teljesen, inkább titokzatos vöröses-barnás színben pompázik. A vöröses színt a Föld légkörében szóródó fény okozza, ugyanaz a jelenség, amely a naplementét is vörösre színezi - magyarázták.
Ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong. A teljes holdfogyatkozás 20:53-ig tart, így összesen 82 percig tartózkodik a Hold a Föld teljes árnyékában. Mivel a Föld légkörében szóródó fény ilyenkor már erősödik, a teljes fázis végéhez közeledve szabad szemmel is jól látható lesz a Hold.
A Holdnak ezután még 1 órára és 4 percre lesz szüksége, hogy látványosan levonuljon róla a földárnyék, a részleges holdfogyatkozás így 21:57-ig tart. Ezután már csak a félárnyék figyelhető meg a fényesen vakító teliholdon az éles szeműek számára - írták.
A fogyatkozás megfigyeléséhez tiszta, kitakarásmentes keleti látóhatárra van szükség. A teljes fázis, ha fényes lesz, szabad szemmel is jól látszik majd.
MTI - Fotó: MTI/Komka Péter (archív)
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- A rendőrség elfogta a miskei kislány...
- Ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos...
- Se nyugta, se bejelentett dolgozók, s...
- Különleges égi jelenséget láthatunk...
- A rendszerváltás óta legnagyobb...
- Rövidesen megindulhat a forgalom az...
- Holtan találtak rá egy eltűntként...
- Zivatarok, de még jégeső is lecsaphat...
- A dobogón végeztek a baranyai...
- Majka beteget jelentett, elmarad a...