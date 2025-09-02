A rendőrség elfogta a miskei kislány feltételezett gyilkosát
2025. szeptember 02. kedd 12:23
A rendőrség kedden délelőtt elfogta annak a miskei 22 hónapos kislánynak a feltételezett gyilkosát, akinek holtestét hétfőn, az esti órákban találták meg.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Miskén elfogott 24 éves, helyi J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe veszik és kezdeményezik a letartóztatását.
A majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést.
A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. Holttestét hétfőn, az esti órákban találták meg.
Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves J. Dávid ellen.
