Online kocsmakvízre hívják a baranyai németeket

Lássuk, ki tud többet a Pécsett, Baranyában és Magyarországon élő németekről, valamint a német kisebbségekről világszerte! A Lenau Ház, a Pécsi Német Önkormányzat és a Magyarországi Német Fiatalok Közössége online megrendezendő vidám magyarországi német kocsmakvízre invitál minden érdeklődőt.



Minél vegyesebb összetételű a játékra jelentkező csapat, annál nagyobb eséllyel tud majd minden kérdést megválaszolni. A csapattagok a vetélkedő ideje alatt szabadon választott online felületen kommunikálhatnak egymással, de akár személyesen összeülve is versenyezhetnek.



Az egyénileg, csapat nélkül jelentkezőket a szervezők beosztják másokhoz. A játékosok a technikai részletekről a jelentkezést követően email-ben kapnak tájékoztatást.



A legügyesebb csapatot izgalmas ajándékok várják.



A német nyelvű kvíz időtartama kb. 90 perc.



A 3-6 fő csapatok március 18-ig ide kattintva nevezhetnek.

Wer weiß mehr über die Deutschen in Fünfkirchen, in der Branau, in Ungarn, sowie über sie deutschen Minderheiten weltweit? Das Lenau Haus, die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen und die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher laden alle Interessenten zum lustigen ungarndeutschen Online-Kneipenquiz herzlich ein.



Je bunter die Zusammenstellung des Teams, desto größer die Chance, alle Fragen beantworten zu können! Man kann sich während des Spiels über eine frei gewählte Onlineplattform austauschen, oder die Teammitglieder können auch persönlich zusammenkommen.



Wer kein Team hat, kann sich auch gerne allein anmelden und wird mit anderen Leuten in eine Mannschaft eingeteilt. Die technischen Details werden nach der Anmeldung per E-Mail zugeschickt.



Das beste Team bekommt tolle Geschenke.



Das Quiz dauert ca. 90 Minuten, Sprache ist Deutsch.