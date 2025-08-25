Valóság lehet az álom: egy új klinika létrehozásáért intézett felhívást a pécsi professzor, Cziráki Attila

- Van egy régóta dédelgetett álmom, amiről azt szeretném, ha mostantól közös ügyünk lenne - ezzel kezdte videós felhívását Cziráki Attila, pécsi szívgyógyász-professzor, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója. Ez az álom pedig nem más, mint egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

- Tüke pécsi vagyok, mindig is itt éltem, itt dolgoztam, úgyis fogalmazhatnék, hogy szívügyem Pécs. A mai napig is legtöbb ember szív- érrendszeri betegségben hal meg, szinte nincs is olyan család, akit ne érintene ez a betegség valamilyen formában. Ezeket a tragédiákat azonban meg lehet és meg is kell előzni - jelentette ki a professzor.

Kifejtette, kollégáival már évek óta azon dolgozik, hogy létrehozzanak egy új, európai színvonalú klinikát, ahol a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

- Orvosszakmai szemmel az egészségügy nem lehetne pártpolitikai kérdés, hiszen számunkra csak egyfajta ember létezik, a nagybetűs, beteg ember, akit a lehető legmagasabb szinten kell meggyógyítanunk - szögezte le Cziráki Attila, majd hozzátette:

- Ennek a lehetősége most a kezünkben van. Ezért fordulok minden pécsi politikai szereplőhöz, politikai párthoz és valamennyi pécsi polgárhoz, hogy egységben, együttműködve valósítsuk meg az álmunkat.

- Ha egészség van, minden van. Kérem Önöket, lássunk együtt munkához - zárta bejegyzését a professzor.

A felhívás itt megtekinthető:









