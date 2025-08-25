Tragédiával indul a hét: gázolt a vonat Baranyában
2025. augusztus 25. hétfő 08:00
A Pécs-Barcs-Gyékényes vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt. A Nagykanizsáról 4:12-kor Pécsre elindult személyvonat Kisdobsza megállóhelyen elgázolt egy embert.
A Nagykanizsáról 4:12-kor Pécsre elindult személyvonat (8910) utasai pótlóbusszal folytathatják útjukat.
A Barcsról 6:22-kor Pécsre induló személyvonat (8952) helyett pótlóbusz közlekedik.
A Pécsről 6:22-kor Zalaszentivánra induló Pannónia InterRégió (IR 8907) helyett Szigetvár és Barcs között pótlóbusz közlekedik.
A Nagykanizsáról 4:12-kor Pécsre elindult személyvonat (8910) Kisdobsza megállóhelyen elgázolt egy embert.
Képünk illusztráció.
Forrás: MÁV
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Valóság lehet az álom: egy új klinika...
- Lerobbant mozdony miatt buszozhatunk...
- Tragédiával indul a hét: gázolt a...
- Jubiláns papokat köszöntöttek a Pécsi...
- Még nincs vége a nyárnak: a héten...
- Huszonnyolc határsértőt tartóztattak...
- Árokba sodródott egy autó Baranyában,...
- Még mindig él a pécsi vásár mítosza,...
- Hatos lottó: óriási változás jön...
- Őszre elkészül a Pécsi Harmadik...