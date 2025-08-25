Tragédiával indul a hét: gázolt a vonat Baranyában

A Pécs-Barcs-Gyékényes vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt. A Nagykanizsáról 4:12-kor Pécsre elindult személyvonat Kisdobsza megállóhelyen elgázolt egy embert.

A Nagykanizsáról 4:12-kor Pécsre elindult személyvonat (8910) utasai pótlóbusszal folytathatják útjukat.



A Barcsról 6:22-kor Pécsre induló személyvonat (8952) helyett pótlóbusz közlekedik.



A Pécsről 6:22-kor Zalaszentivánra induló Pannónia InterRégió (IR 8907) helyett Szigetvár és Barcs között pótlóbusz közlekedik.

Képünk illusztráció.