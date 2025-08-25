Jubiláns papokat köszöntöttek a Pécsi Egyházmegye alapításának 1016. évfordulóján

A Pécsi Egyházmegye hagyománya szerint minden évben augusztus 23-án, az egyházmegye alapításának évfordulóján köszöntik a pappá szentelésük valamely kiemelkedő jubileumát ünneplő lelkipásztorokat. 2025-ben öt egyházmegyés papnak adta át a pápai áldást tartalmazó vatikáni dokumentumot Felföldi László pécsi megyéspüspök a papság jelenlétében a pécsi székesegyházban celebrált ünnepi szentmisén.

A liturgián koncelebráltak a jubiláns lelkipásztorok, valamint Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Molnár Erik püspöki titkár. Az ünnepi szentmise szónoka az ezüstmisés dr. Hegedüs János bírósági helynök, esperes, dombóvári plébános volt.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőjében úgy fogalmazott, hálaadásra gyűltek ezen a sokszoros ünnepen, melyben a Pécsi Egyházmegyét és annak ügyeit évtizedeken át hordozó papokat ünneplik.

Hiszem, hogy ők hálát adnak Istennek, mi pedig hálát adunk értük, hogy elfogadták Isten hívó szavát és hogy ebben az egyházmegyében szolgálatot teljesítenek - hangsúlyozta Felföldi László püspök.

A főpásztor név szerint köszöntötte és méltatta a jubiláns lelkipásztorokat, akik között vannak, akik idős koruk ellenére aktív papi szolgálatot végeznek. Az idei évben ünnepli

Mecséri István nyugalmazott plébános pappá szentelésének 60. évfordulóját

Bagi Sándor tb. esperes, plébános pappá szentelésének 55. évfordulóját

Egri József plébános pappá szentelésének 50. évfordulóját

Dr. Hegedüs János bírósági helynök, esperes, plébános pappá szentelésének 25. évfordulóját

Nagy Norbert pappá szentelésének 25. évfordulóját.

Dr. Hegedüs János a szentmise ezüstmisés szónoka szentbeszédében kiemelte, egyházmegyénk Szent István király általi alapításának 1016. évfordulója mélyebbre és korábbra vezet bennünket. Az ünnep valójában az alapítóra, Jézus Krisztusra mutat, hiszen az Üdvözítő rakta le az Egyház, benne a Pécsi Egyházmegye alapjait is.

A szónok a beszéde folytatásában elmondta, Jézus Krisztus megváltó küldetését az Egyházra bízta, mely ennek a küldetésnek a folytatója a földi világban, mely az evangélium hirdetése végett létezik.

A világ és benne az ember, Isten teremtő alkotásának következménye, melyben az ember különleges helyet foglal. Az embert Isten szeretetből teremtette és a vele való szeretetkapcsolatra hívta meg. Ez adja meg és hordozza emberi életünk mélyebb értelmét és vágyaink beteljesedését, de egyben a végső célt is jelenti mindannyiunk számára.

Nem az a kérdés, hogy sokan vagy kevesen nyerik el az örök üdvösséget, figyelmeztetett Hegedüs János, hanem az, hogy mindenki a saját életében az isteni kegyelemmel együttműködve a saját egyházi közösségében mindent megtegyen azért, hogy eljuthasson a teljességre, az üdvösség örömére.

Az emberi történelemben mindenki lehetőséget kap arra, hogy a krisztusi istenképet felismerje, megismerje és életre váltsa, a hozzá való hasonlóságot pedig megélje keresztény életében. Ez az egyén és az Egyház küldetése és élete is, mely abban mutatkozik meg, mennyire törekszünk a Krisztussal való hasonlatosságra, mely kihívás, adottság, feladat és lehetőség minden ember számára.

Mi megismertük Isten szeretetét, hiszünk benne és így akarunk haladni személyes életünkben, az egyházmegye, a közösségeink életében a hit, a remény és a szeretet földi zarándokútján, hogy Isten egyetemes üdvözítő akarata beteljesüljön és tanúságtételünkkel másokat is elvezessünk ide - zárta szentbeszédét Dr. Hegedüs János ezüstmisés lelkipásztor.