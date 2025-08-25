Lángoló autót oltottak a tűzoltók Baranyában
2025. augusztus 25. hétfő 16:23
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személyautó Görcsönyön, a Viganvári szőlőhegyen hétfőn délután.
A tűz átterjedt a jármű környezetében lévő füves, bokros területre is.
A pécsi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
