Árokba sodródott egy autó Baranyában, zajlik a mentés

Árokba sodródott egy személyautó az 5608-as úton, Máriakéménd és Szederkény között vasárnap.

A műszaki menést végző mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.