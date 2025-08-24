Árokba sodródott egy autó Baranyában, zajlik a mentés
2025. augusztus 24. vasárnap 12:26
Árokba sodródott egy személyautó az 5608-as úton, Máriakéménd és Szederkény között vasárnap.
A műszaki menést végző mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.
Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
Forrás: Katasztrófavédelem
