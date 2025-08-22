Újra kérhetik az azonos összegű számlákat az okosmérőt használók

Az MVM Csoport okosmérős ügyfelei ősztől újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor emlékeztetett, tavasszal kérte fel a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére. Ezek elkészültek, így szeptembertől lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak.

Az okosmérős háztartások áramfelhasználását idén január óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak.

A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük - tette hozzá.

Az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek - tájékoztatott az államtitkár.

"A magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítjük"

- fogalmazott Czepek Gábor, aki a poszthoz fűzött kommentárjában jelezte, az érintett ügyfeleknek érdemes figyelniük az e-mail fiókjukat, postaládájukat, mert hamarosan részletes tájékoztatást kapnak az MVM Csoporttól.