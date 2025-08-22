Ismét egyre több migráns próbál bejutni a déli határon
2025. augusztus 22. péntek 14:05
Komoly növekedés tapasztalható a migrációban - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója péntek reggel a TV2 Mokka című műsorában, jelezve: míg tavaly augusztusig 3700 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, idén ez a szám már a 9000-et is eléri.
Bakondi György szerint a növekedés egyik oka az, hogy a szerb rendőri erőket a magyar határ közeléből átirányították más feladatra, ezért az embercsempészbandák visszatelepültek a határtérségbe. Emellett az olasz koordinációval erősödött a horvát-szlovén együttműködés, a terepviszonyok és a határövezet erősödése miatt pedig nehézkessé vált az ottani átjutás.
A főtanácsadó kiemelte,
a migráció elleni védekezés fontos feltétele az úgynevezett jogi határzár, amelynek lényege, hogy a feltartóztatottakat visszairányítják a kerítés túlsó oldalára, és lehetőséget kapnak arra, hogy a menekültkérelmüket Belgrádban, a magyar nagykövetségen nyújtsák be.
Hozzátette, ez a jogi határzár biztosítékot ad arra, hogy akik valamilyen módon, akár erőszakosan is átjutnak a kerítésen, azok visszakerüljenek külön eljárás nélkül annak túlsó oldalára.
Bakondi György elmondta, a legutóbbi időszakban a leginkább úgy próbáltak átjutni a határsértők a kerítésen, hogy megpróbálták erővágóval szétvágni vagy létrával átmászni rajta. Előfordul, hogy járművekben elrejtőzve kísérelnek meg átjutni a határátkelőhelyeken, de arra is volt példa, hogy a kerítés alatt ástak utat maguknak.
Arról is beszélt, hogy Görögországba, Kréta szigetére nagy számban érkeznek Líbiából illegális bevándorlók, ezért a görögök azonnali intézkedéseket tettek. Megjegyezte, Görögországban a többi között olyan törvényeket fogadtak el, amelyek szerint nem nyújthatnak be menekültkérelmet az Afrikából érkezettek, és az onnan érkező bevándorlókat zárt táborokban helyezték el.
