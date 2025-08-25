Hamarosan érkeznek az élelmiszer-utalványok a nyugdíjasoknak

A Magyar Posta Zrt. az élelmiszer-utalványt szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az irányítószámok emelkedő sorrendjében a több mint 2,3 millió nyugdíjasnak.

A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál nyilvántartásban van, ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül - jelezték.

Megjegyezték, hogy ha sem a címzett, sem a meghatalmazottja nem tartózkodik a címen a kézbesítés pillanatában, akkor a küldemény az ott tartózkodó helyettes átvevőnek (például férj, feleség) vagy a közvetett kézbesítőnek (például az idősotthonban lévő megbízott alkalmazott) is kézbesíthető.



Sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítő egy értesítőt helyez el a címhely szerinti postaládában, amely tartalmazza a letéti (átvételre kijelölt, címhelyhez legközelebbi) posta megnevezését és az átvételre nyitva álló határidőt - fejtették ki.

Hozzátették, hogy amennyiben a jogosult átvevő nem jelentkezik a kézbesítési kísérletet követő munkanaptól számított 10 munkanapig a letéti postán, akkor az őrzési idő leteltét követően a posta a nyugdíjas élelmiszer-utalványát tartalmazó küldeményt a Magyar Államkincstár részére visszaküldi.

Ezt követően az utalványra jogosult közvetlenül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának megkeresésével kérheti a címhelyre történő újbóli kiküldést, legkésőbb november 14-ig - írták.

A nyugdíjasok élelmiszer-utalványáról szóló tájékoztató és az ahhoz kapcsolódó "Gyakran ismételt kérdések" pont a Magyar Államkincstár honlapján, a https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/aktualitasok/nyugdijas-elelmiszer-utalvany linken érhető el - áll a közleményben.