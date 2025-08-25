Döntött a kormány, kiderült, mi lesz az árréstop sorsa

2025. augusztus 25. hétfő 16:50

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen ismertették a kormány legújabb döntéseit.

 

 

Gulyás Gergely bejelentette, a kormány döntött az árréstop meghosszabbításáról 2025 november 30-áig.

 

Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.

Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

 

