Döntött a kormány, kiderült, mi lesz az árréstop sorsa
2025. augusztus 25. hétfő 16:50
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen ismertették a kormány legújabb döntéseit.
Gulyás Gergely bejelentette, a kormány döntött az árréstop meghosszabbításáról 2025 november 30-áig.
Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.
Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.
MTI
