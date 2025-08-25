Egyre melegebbre fordul, napsütéses napunk lesz kedden

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható.

Ma az északnyugati, nyugati, holnap már a délnyugati szél élénkül meg napközben.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 25 és 30 fok között valószínű.