Egyre melegebbre fordul, napsütéses napunk lesz kedden
2025. augusztus 25. hétfő 19:30
Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható.
Ma az északnyugati, nyugati, holnap már a délnyugati szél élénkül meg napközben.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 6 fok alatt, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 12 fok felett alakul.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 25 és 30 fok között valószínű.
MTI
