Lerobbant mozdony miatt buszozhatunk Pécs és Villány között

2025. augusztus 25. hétfő 12:29

A Pécs - Villány szakaszon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

 

 

 


A Pécsről 10:50-kor Magyarbólyba elindult személyvonat  Vokány és Palkonya között meghibásodott, emiatt Áta és Villány között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

 

 

 

 

 

 

Forrás: Mávinform