Lerobbant mozdony miatt buszozhatunk Pécs és Villány között

A Pécs - Villány szakaszon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A Pécsről 10:50-kor Magyarbólyba elindult személyvonat Vokány és Palkonya között meghibásodott, emiatt Áta és Villány között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

