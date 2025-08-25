Lerobbant mozdony miatt buszozhatunk Pécs és Villány között
2025. augusztus 25. hétfő 12:29
A Pécs - Villány szakaszon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.
A Pécsről 10:50-kor Magyarbólyba elindult személyvonat Vokány és Palkonya között meghibásodott, emiatt Áta és Villány között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.
Forrás: Mávinform
