Huszonnyolc határsértőt tartóztattak fel hétvégén
2025. augusztus 25. hétfő 08:42
Huszonnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.
A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 2, szombaton 14, vasárnap 11 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult.
Az elmúlt héten az ország területén 98 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten - augusztus 11-tól 17-ig - a feltartóztatottak száma 106 volt.
Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt kettő gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.
Képünk illusztráció.
MTI
